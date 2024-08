Gallo: “La Juventus cerca giocatori polivalenti e duttili”

Gallo ha parlato delle strategie di rinnovamento della rosa della Juventus: per l'agente, il club cercherebbe profili di grande duttilità

Intervistato a Radio Bianconera, Pasquale Gallo ha parlato delle strategie della Juventus per la campagna rafforzamento della rosa. Per l’agente, il club starebbe cercando dei profili capaci di interpretare diversi ruoli in campo.

Le parole di Gallo sui piani della Juve

Ecco cosa ha detto: “Thiago Motta ha già detto una cosa importante. L’allenatore ha parlato di giocatori duttili e polivalenti. E si pensa a centrali che possano fare i terzini e interni che possono fare gli esterni. Il calciomercato? Molto ha a che fare con le chiacchiere che mettono in giro i procuratori. Danilo in panchina? Orsolini lo scorso anno ha cominciato la metà delle partite dalla panchina. Servono soluzioni alternative già adesso. E le azioni di Motta sono mosse per il bene della Juventus“.