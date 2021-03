Cassano: “La Juve non ha lo status delle big. Il Porto ha meritato ampiamente”

L'attaccante ha parlato

si può dire niente. Non posso pensare che in 75’ in 10 creano 4-5 occasioni da gol e la Juve non passa il turno, con la squadra più debole. La Juve è andata meritatamente fuori. Il Porto ha una filosofia di gioco, giocare a calcio e dominare la partita. Mi ricordo dopo Barcellona-Juve 0-3, tutti i pagliacci che parlavano, è dicevano che la Juve era candidata a vincere la Champions. Oggi sputano m***a. Non si può attaccante Ronaldo, è una cosa vergognosa".

A proposito di Juve, proprio ieri Alex Sandro ha parlato a Sky Sport circa l'eliminazione in Champions: "Eravamo delusi per l'eliminazione e l'errore più grande è stato l'approccio alla partita. Anche la gara d'andata l'abbiamo cominciata malissimo sia nel primo che nel secondo tempo ed è proprio in quei momenti in cui la partita sembra facile che dobbiamo migliorare. Si può subire gol anche in azioni che apparentemente non sembrano pericolose e questo può portarci alla sconfitta. Dobbiamo pensare che ogni pallone è importante e che ogni azione può cambiare la partita e la nostra stagione. In questo senso dobbiamo migliorare".