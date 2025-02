Galia: “Juve? Vedo una squadra che gioca a pallone”

Roberto Galia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Vlahovic e Kolo Muani.

Roberto Galia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Ho visto comunque una squadra che ha provato a giocare a pallone, anche se il Como è stato più brillante dal punto di vista del gioco. Al di là di questo, ciò che importava erano i tre punti e la Juve li ha ottenuti. Vlahovic in panchina? Nelle sue idee, probabilmente, non c’era la necessità di inserirlo. Si gioca sempre per vincere, non dimentichiamocelo. Kolo Muani poi è forte fisicamente e ha bisogno di molto spazio in avanti, forse con un’altra punta farebbe più fatica. Questa è la mia impressione. Evidentemente sperava che ci fosse più inserimento da parte delle ali e dei centrocampisti”.

Su Kolo Muani

"E' arrivato un giocatore motivato, con grande fame, che vuol farsi vedere. Il suo impatto è stato sicuramente importante, ma fa capire agli altri che bisogna stare sempre sul pezzo e la concorrenza è tanta per giocare. Le partite che stanno per arrivare sono molto importanti, a partire dalla sfida di domani sera con il Psv in Champions League. Molto dipenderà anche dalla situazione di Vlahović, se andrà via o meno nel corso dell'estate".