Marchegiani: “Secondo me la Juve non riesce a giocare bene”

Intervenuti dagli studi di Sky Sport Costacurta, De Grandis e Marchegiani hanno analizzato la prestazione della Juve contro il Como

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’ex Milan Costacurta ha analizzato la partita della Juve contro il Como: “Vedo che c’è un tentativo. Vedo una lucina ma secondo me sembrano degli studentelli che cercano di fare il lavoro per bene. In qualsiasi squadra ci sono giocatori che non sono in forma, alla Juve, al Milan, all’Inter. Questo periodo è sempre stato il più difficile”. De Grandis ha poi aggiunto: “Chi tra i bianconeri e il Milan al quarto posto? Sembra una risposta banale ma secondo me contano i punti in classifica e la Juve ne ha cinque. E’ un vantaggio che conta. Tutte e due le squadre hanno forza e potenzialità. Il Milan ora ha più estro, con grande potenziale offensivo”.

Juve, le parole di Marchegiani

Marchegiani ha invece detto: “Secondo me non ci riescono a giocare bene. Ha fatto anche delle buone partite nelle ultime ma ho difficoltà a dare un giudizio su quella che è la Juventus adesso perché mi sembra che la Juve cambia tanto, anche se contro il Como ha ripetuto la stessa formazione, Locatelli è stato un po’ sottotono. Io non vedo i miglioramenti della Juve”. Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<