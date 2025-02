Juve, Cambiaso ancora out contro il PSV: ecco quando può rientrare

In vista della sfida contro il PSV la Juve si prepara a fare di nuovo a meno di Cambiaso: quando rientrerà? Le ultime novità

Niente da fare per Andrea Cambiaso: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport anche nell’andata dei playoff di Champions League contro il PSV il terzino italiano dovrebbe essere out. Il giocatore della Juve è alle prese da ormai diverse settimane con un problema alla caviglia e l’impressione è che salterà anche la prossima partita. Dopo Empoli e Como, quindi, Thiago Motta dovrà di nuovo fare a meno di lui. La speranza, però, è che possa tornare a disposizione dei bianconeri per il match di Serie A contro l’Inter in programma la prossima domenica.

Juve, chi al posto di Cambiaso? Le ultime novità

Ma chi giocherà al posto di Cambiaso? Il favorito sembra essere di nuovo McKennie, che ha già giocato diverse volte in quel ruolo e può quindi essere la soluzione preferita. Occhio però al nuovo acquisto Kelly. In porta Di Gregorio è favorito su Perin, mentre a completare la difesa dovrebbero essere Weah, Gatti e Veiga. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram, con Nico Gonzalez, Douglas Luiz (favorito su Koopmeiners) e Yildiz. In attacco confermato Kolo Muani, in vantaggio su Vlahovic.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<