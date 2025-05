Galeone su Allegri: “Non so cosa farà, ma ha qualcosa in mano”

Giovanni Galeone, ex allenatore e amico di Allegri, ha detto la sua sull'ex tecnico della Juventus, pronto a ripartire.

Ecco le sue parole a Kiss Kiss Napoli: "Il Como è una squadra che non molla, stava vincendo anche a Verona ieri. Non ha lasciato niente nonostante la salvezza sia stata acquisita da diverse giornate".

Su Allegri

"Allegri? Non so dove potrà andare l'anno prossimo, ultimamente mi dice delle bugie. L'ho sentito qualche giorno fa ed era sereno e credo abbia già qualcosa in testa. Si parla di Roma e Milan, ma sono certo che in estate cambieranno diverse panchine. Conte? Non si sa che farà, ma anche Inzaghi non è certo di restare. Forse l'Inter non avrebbe meritato di andare in finale di Champions, son stati bravi, ma anche fortunati".