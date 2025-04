Galderisi: “Se Tudor arriva quarto devo rimanere”

Giuseppe Galderisi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Igor Tudor.

Giuseppe Galderisi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Rinvio delle giornate di Serie A? E’ una confusione pazzesca. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma quanto sarebbe stato bello omaggiare il Papa in tutti gli stadi? Perché si gioca in Francia, Inghilterra e altrove? Sarebbe stato contento il Papa di questo omaggio. Perché fermare il campionato? Papa Francesco ci mancherà, avrebbe voluto che tutti continuassero ad omaggiarlo. Sarebbe stato bello essere tutti allo stadio, uniti nel nome del Papa”.

Su Tudor

"Se centra la Champions, perché non deve rimanere? La Juventus mi ha dato l'impressione nelle ultime partite di essere completamente diversa. Tudor ha dato un po' di aggressività, determinazione, ha tirato fuori qualche giocatori come Vlahovic che era stato escluso, ha tutte le carte in regola per fare un finale importante. Questa Juve piace, non è straripante ma è comunque una squadra più consapevole delle sue potenzialità. Per me arriva tra le prime quattro. Tudor ha accettato la situazione, ma quando faranno i conti in società guarderanno più a 360 gradi".