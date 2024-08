Galante: “Scudetto? L’Inter è favorita, ma la Juventus…”

Fabio Galante, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto tra Juve ed Inter.

Fabio Galante, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW sulla griglia per il campionato: “L’Inter parte con il favore dei pronostici, sarà ancora la squadra da battere, ha aggiunto pedine come Taremi, Zielinski e Martinez. La forza dell’Inter è anche nei cambi che ha disposizione. Sono curioso di vedere le tante squadre che hanno cambiato allenatore. La Juve sta costruendo una squadra che sarà protagonista. Poi ovviamente tra le altre c’è anche il Napoli che con Conte, sarà una formazione…fastidiosa. Antonio ha già fatto vedere la sua impronta e credo che farà molto bene”.