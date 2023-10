Italia, Spalletti pensa a Soulè: “È nel nostro mirino”

Il ct dell'Italia Spalletti pensa alla possibile convocazione in azzurro del giocatore della Juve in prestito al Frosinone Matias Soulè

Parlando della sua possibile convocazione così come quella di Colpani, il ct Azzurro ha detto: "Sono due nomi nel nostro mirino. Sono tutti e due attenzionati, stanno facendo benissimo. Bisogna sempre creare opportunità per quelli che spingono da sotto, per i giovani".