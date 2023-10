Di Francesco: “Juve da Scudetto? Sarà lotta tre con una mina vagante”

Intervistato per Tmw Radio, Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato del campionato di Serie A in ottica Scudetto. Per l'allenatore, partito benissimo in gialloblù, sarà una sfida a tre con un possibile inserimento. Ecco cosa ha detto sulla Juventus e sulle altre: "Io penso che serva equilibrio nei giudizi, perché il campionato è ancora molto lungo. Tre settimane fa per esempio sentivo che l'Inter aveva già vinto il campionato, poi ha perso una partita e tutto è tornato in bilico. Ci vuole pochissimo per alzarsi o cadere. Per lo Scudetto dico Inter, Milan e Juventus. Per me la Fiorentina può essere la mina vagante e spezzare gli equilibri lì davanti".