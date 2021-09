Frey su Szczesny: “Ha finito i jolly. Se sbaglierà ancora la Juve penserà a nuove soluzioni”

L'ex portiere di Fiorentina e Inter ha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere polacco

redazionejuvenews

Anche l'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha voluto commentare il negativo avvio di stagione dell'estremo difensore bianconero Szczesny, e lo ha fatto attraverso una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, dove si è soffermato anche sulla lotta scudetto e sulle altre squadre del campionato italiano.

SU SZCZESNY - "In questo momento lo vedo in grande difficoltà. Ma la Juve si è esposta dicendo che lui è il portiere titolare e penso che questo gli farà bene perché avere la fiducia della società è importante ma si è giocato tutti i suoi jolly. Non deve piu sbagliare altrimenti troveranno nuove soluzioni".

SULLA LOTTA SCUDETTO - "Abbiamo visto che quest'anno la Juve fa fatica, è in confusione e in crisi. Deve tornare ai suoi livelli per provare a vincere. L'Inter è la favorita ma ha fatto un passo falso. Occhio alla Roma perché si vede già l'impronta di Mourinho. Ha dato voglia di competere a questa squadra. Mourinho non si accontenta e può essere la sorpresa".

SU VLAHOVIC - "Non si può paragonare a giocatori con cui ho giocato perché ha caratteristiche diverse ed è ancora presto per definirlo un campione. Ma mi ricorda un po' Ibrahimovic nel modo in cui si muove. Non nascondo che mi sta stupendo perché non pensavo fosse già a questo livello. Quest'anno a Firenze, con la Fiorentina, deve dimostrare a che punto è arrivato".

SUGLI ALTRI PORTIERI - "Maignan ne ho una opinione positiva dopo l'esperienza vincente al Lille. È un ragazzo di grande carattere e questo lo può aiutare in una piazza importante come il Milan che vuole tornare al top della classifica. Handanovic sono anni che viene criticato e mi dispiace perché in tutti questi anni è stato un protagonista e lui ha sempre fatto la sua parte. È stato criticato ingiustamente. Vista la sua età è giusto che l'Inter pensi che ad altro ma penso che sarà il titolare e il capitano per tutto l'arco della stagione".