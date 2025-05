Fratini: “Sulla panchina della Juventus ci vedo Gasperini”

Michele Fratini ha parlato dell'allenatore Gian Piero Gasperini: per il talent scout sarebbe il principale indiziato alla guida della Juve

Intervistato per Radio Bianconera, Michele Fratini, talent scout pluripremiato negli ultimi anni nel suo ruolo, ha parlato del futuro della guida tecnica della Juventus. Come in una recente intervista, Fratini avrebbe confermato la sua posizione che vedrebbe l’attuale allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, come profilo ideale e vicino ai piani del club bianconero per il prossimo futuro.

Le parole di Fratini sulla panchina della Juventus

“Tudor credo non sarà confermato. Il tecnico questa volta sarà scelto dalla proprietà, intanto molto dipenderà anche dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League. La stagione comunque sarebbe negativa. Conte al posto di Igor? Antonio è ovviamente è un grande allenatore. Ha dato la mentalità vincente al Napoli, può conquistare lo scudetto. Non credo però rinuncerebbe alla Coppa più prestigiosa per tornare in bianconero. io dico che sulla panchina della Vecchia Signora potrebbe andarci Gasperini, allenatore poliedrico, adatto per la Juve. Sul discorso giovani è il numero uno. Sul fronte societario, Calvo si è dimesso, credo Chiellini possa prendere il suo posto. E’ già dirigente, due lauree, persona top, è stato capitano e simbolo bianconero in campo, sarebbe il profilo adatto. Potrebbe ricoprire diversi ruoli”. Leggi anche le parole di Gasperini sul suo futuro <<<