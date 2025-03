Fratini: “La Juve in estate andrà su Gasperini”

Michele Fratini, scout, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Michele Fratini, scout, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Quest’anno i bianconeri sono sicuramente una delusione, Giuntoli ha avuto carta bianca, ha speso tanto, ma i risultati non sono dalla sua. Prendere Tudor in corsa è una sconfitta per la società, visto che si partiva dal presupposto di costruire con Motta un progetto a lungo termine, ma la scelta del croato mi porta ad avere una certezza: in estate la Juve andrà su Gasperini. Ne sono convinto perché lui stesso ha dichiarato che a fine stagione lascerà l’Atalanta e perché ha il vestito perfetto per la Juventus, ha allenato nel settore giovanile bianconero, con cui ha vinto anche un Torneo di Viareggio ed è da sempre un uomo Juventus, credo che oggi sia pronto come invece non lo era quando arrivò all’Inter”.

Sul calciomercato

"È stato un grandissimo errore, Giuntoli aveva dei paletti e la richiesta di risanare il bilancio, ma cedendo giocatori come Huijsen, ma anche Kean o Fagioli, ha sbagliato, e quello che questi ragazzi oggi stanno facendo lo dimostra. Io ho qualche perplessità anche sulla decisione di non trattenere Pogba che era sì nelle condizioni che tutti conosciamo, ma aveva aperto comunque ad un ridimensionamento del proprio ingaggio pur di restare, e quando sta bene è un calciatore di un altro livello".