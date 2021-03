Paredes, la Juventus può tentare il colpo per l’argentino

Paredes strizza l'occhio alla Juventus: "Pirlo è un modello che seguo"

redazionejuvenews

Dopo le parole di stima di Leandro Paredes nei confronti di Andrea Pirlo, la dirigenza della Juventus può fare un pensierino sul centrocampista argentino. Il calciatore del Paris Saint-Germain è stato intervistato dal Journal du Dimanche. Durante la chiacchierata con il giornalista si è parlato anche dell'allenatore dei bianconeri. Infatti Paredes ha citato anche mister Andrea Pirlo tra gli idoli da cui cerca di prendere ispirazione nel suo ruolo: "Provo ad assomigliare a Redondo, Gago e Pirlo. Citerei anche Busquets per la carriera impeccabile che sta facendo, così come per la sua maniera intelligente di difendere".

Le dichiarazioni del centrocampista del PSG, che fa gola a diversi top club europei, non sono passate inosservate da Paratici, Agnelli e Nedved. In vista del calciomercato della prossima estate, la Juventus potrebbe provare a strapparlo alla società francese e portare il ventiseienne a Torino. Soprattutto in vista di rimpolpare un po' il reparto dopo i gravi problemi del centrocampo di Pirlo. Dopo l'eliminazione in Champions League la Juventus sta facendo un’inevitabile riflessione sul futuro della squadra. Un discorso che non riguarda solo la permanenza di Pirlo sulla panchina bianconera, ma tutta la costruzione della squadra, dalla difesa all'attacco. Dove da colmare sono i buchi al centrocampo.

Infatti Arthur non basta da solo a fare reparto, serve qualcuno che lo affianchi per dare maggiore qualità al centrocampo juventino. Tra i nomi più importanti sono stati fatti quelli di Locatelli, un giovane di grandi prospettive. Circola anche il nome di Jorginho del Chelsea. La pista Lorenzo Pellegrini invece si allontana sempre di più, visto che la Roma sta lavorando per blindare il giocatore. Per quanto riguarda Paredes, invece, questa non è una soluzione impossibile per Paratici. L'ostacolo potrebbe essere Pochettino, visto che lo vede sempre più leader del PSG, e la sua valutazione che attualmente è altissima.