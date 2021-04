La Juventus è al quarto posto nel Ranking Uefa

I bianconeri rimangono in cima alla classifica dell'Uefa

Nonostante la prematura e inaspettata uscita dalla Champions League , agli ottavi di finale contro il Porto, la Juventus si conferma una delle squadre più forti d'Europa . Dietro solamente dietro solo a Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. I primi due club sono in piena corsa per la conquista del trofeo più ambito del vecchio continente, mentre Messi e company sono stati eliminati dal Paris Saint Germain, settimo nel Ranking Uefa. Nella classifica tra i top 20 sono presenti anche altre due squadre italiane: la Roma, che è ai quarti di Europa League, e il Napoli, che sono fuori dalle competizioni europee. Fuori dalla top 20, invece, l'Inter.

La Uefa ha aggiornato il suo Ranking dei top club d'Europa. Questa è stata una settimana intensa, visto che si sono svolti i quarti di finale di andata di Champions League ed Europa League. Nella classifica, spiccano le italiane nelle top 20. Una volta erano Juventus, Milan e Inter , ma adesso la superstite è solo la Vecchia Signora che è non solo la prima squadra in Italia, ma è una delle squadre più forti d'Europa , dietro solo a Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Un riconoscimento importante, nonostante una stagione poco soddisfacente, sia in Champions League che in Serie A.

La classifica completa della Uefa vede al primo posto il Bayern Monaco, campioni in carica della Champions League. Seguono poi le spagnole Real Madrid e Barcellona. Subito dopo c'è la Juventus, poi Manchester City, Atlético Madrid, Paris Saint Germain, Manchester United, Liverpool e Siviglia. Queste sono le 10 squadre più forti. Per quanto riguarda le altre italiane, troviamo la Roma alla quindicesima posizione, dietro il Tottenham, ed il Napoli in ventesima posizione. Per le milanesi invece il giudizio della Uefa è più severo: l'Inter è in 26eima posizione, mentre il Milan di Pioli addirittura scivola in 53ima.