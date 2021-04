Chiesa: “Pirlo mi ha aiutato tanto. L’esultanza di CR7 è contagiosa”

Il numero 22 della Juventus ha parlato

TORINO - Federico Chiesa, giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "La mentalità che c'è alla Juve non la trovi da altre parti. Qui c'è la voglia di migliorarsi sempre e di vincere. Pirlo mi ha aiutato tantissimo in questi mesi soprattutto per la fiducia che mi ha dato e lo devo ringraziare. Ogni giorno mi da consigli su come devo lavorare in fase offensiva e difensiva e questo penso che mi abbia aiutato tanto. Quello che mi ha caratterizzato di più in questa stagione è la continuità. Sono migliorato di più in questo e i risultati vengono da sè. Giocare con questi campioni è bellissimo. L'esultanza con Cristiano è stata frutto del momento, era già successo a Verona quando gli ho fatto l'assist. Posso dire che è molto contagiosa. E' una bella esultanza e ti viene da farla. E' fantastico giocare con un campione del suo calibro che ha fatto la storia e in questa squadra ce ne sono altri che hanno fatto la storia del calcio italiano. Abbiamo un gruppo di ragazzi fantastici e sono felice".