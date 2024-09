Juve, Spalletti spiega l’esclusione di Chiesa: il motivo

Perchè l'ex Juve Federico Chiesa non è stato convocato dall'Italia? La spiegazione del ct Azzurro Luciano Spalletti

Tra i convocati dell’Italia per la Nations League non c’è l’ormai ex Juve Federico Chiesa. In conferenza stampa il ct Azzurro Luciano Spalletti ha spiegato: “Con Chiesa ci siamo sentiti e abbiamo fatto una valutazione equilibrata. Io l’avrei portato come giocatore in più non facendolo partecipare alle due partite”.

Juve, le parole di Spalletti su Chiesa

“Lui mi ha detto che aveva parlato con la nuova società e aveva bisogno di fare una preparazione specifica per lavorare con loro – ha continuato –. C’era bisogno di sviluppare un periodo di allenamento forte, duro, deve adeguarsi ai nuovi metodi di lavoro e parlando lui con i nuovi dirigenti e io con lui tutti eravamo convinti che dovesse sviluppare questo lavoro perché può stare sereno per rientrare poi in questo gruppo”.