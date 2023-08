ESCLUSIVA JUVE / Rino Foschi: “Lukaku? Non è da top club!”

Il rinomato agente Rino Foschi, torna a parlare di quello che potrebbe avvenire in sede di calciomercato per la Juventus

redazionejuvenews

In merito al mercato in chiave Juventus, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, rinnomato direttore sportivo.

Che tipo di stagione devono aspettarsi i tifosi della Juventus?

“Una stagione con una Juve che può fare benissimo, così come discretamente bene. Ci sono stati tanti cambiamenti. Ma c’è un fattore che mi incuriosisce…”.

L’arrivo di Giuntoli.

“Anche quello, che - sicuramente - è stato il miglior colpo a livello dirigenziale dell’estate. Però il fattore coppe. Secondo me, paradossalmente, il fatto che la Juve non abbia le coppe, la rende una squadra potenzialmente papabile per la vittoria del campionato”.

Molte critiche sono rivolte alla proposta di gioco di Allegri…

“Le amichevoli non fanno mai testo, ma qualcosa di meglio lo abbiamo visto. I bianconeri devono sicuramente migliorare dal punto di vista del gioco, sennò non arrivano in Champions nemmeno quest’anno”.

A proposito di miglioramento del gioco: pare che Allegri voglia a tutti i costi Lukaku…

“Per me la Juve farebbe un errore madornale se lo prendesse”.

Per quali ragioni?

“Perché non è un calciatore da top club. Secondo me è carente in termini di personalità. Lo abbiamo eccessivamente sopravvalutato per una buona stagione all’Inter che ha fatto…”.

È meglio Vlahovic?

“Ma assolutamente sì. A meno che la Juve non faccia una plusvalenza super, gli conviene tenere l’attaccante serbo tutta la vita. Se lo scambiasse con Lukaku, farebbe un errore senza precedenti nel calciomercato”.