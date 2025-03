Fortunato: “Atalanta-Juventus sarà una partita molto aperta”

Daniele Fortunato ha parlato del prossimo Atalanta-Juventus: per il doppio ex, sarà un match aperto a qualsiasi tipo di risultato

Intervistato per TJ, Daniele Fortunato ha parlato del prossimo Atalanta-Juventus. Ecco le sue parole: “Prevedo una partita molto aperta tra due squadre in forma: la Juventus arriva da cinque vittorie consecutive ed è lanciata, l’Atalanta arriva dal pari interno con il Venezia ma è sempre una squadra pericolosa e che si esalta contro le grandi. I bianconeri vorranno vincere per alimentare il sogno scudetto, che sembrava impossibile solo poche settimane fa. Stiamo parlando della Juventus, un club che per storia e tradizione è abituato a giocare sempre per vincere. Non deve preoccuparsi di chi c’è davanti o dietro, penso che bisognerà entrare in campo per ottenere i tre punti indipendentemente da quello che è il proprio obiettivo”.

Fortunato: “La Juve sta rispettando le aspettative”

Il doppio ex ha proseguito: “A livello di numeri, per me, la Juventus sta rispettando le aspettative poiché sta lottando per il quarto posto e non è così distante dallo scudetto. Poi senza il suo centrale più forte e le diverse defezioni avute a campionato in corso, è attualmente la difesa meno battuta in Serie A. Questo non è un dato da sottovalutare. A livello di gioco, visto il cambiamento in estate, volevo vedere un qualcosa di diverso che non c’è ancora stato. Ma in Italia contano i risultati, diciamo che puoi vincere non giocando bene ed essere comunque molto apprezzato. Questa è la visione che abbiamo noi italiani”. Leggi anche le parole di Giannichedda su Atalanta-Juventus <<<