Fonseca su Tomori: "Se ci sarà da parlare, parleremo..."

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Tomori.

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha detto la su su Tomori, in orbita Juve per il calciomercato. Ecco le sue parole in conferenza: “Cosa ho chiesto a Babbo Natale? Stiamo pensando a tante situazioni. La società è attenta. Faremo le cose con coscienza e consapevolezza di ciò che è meglio per la squadra. Io sono molto concentrato su Roma e Supercoppa. Tomori? Per me è una novità, ma sono cose normali; se ci sarà da parlare, parleremo. Tomori? Grande professionista. Sia che giochi sia che non giochi, lavora allo stesso modo. Il suo atteggiamento non è mai cambiato e per me questi giocatori sono importantissimi. Non posso dire se giocherà di più o di meno, ma per me Tomori è importante”.

Sulla gara con la Roma

“Mi aspettavo di avere Pulisic. Lui sta bene, è guarito dal problema al polpaccio, ma negli ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia; è sorto nel processo di recupero e non è pronto per giocare domani, neanche per la panchina. Loftus-Cheek tornerà la prossima settimana. Morata e Bennacer stanno molto bene; l’algerino è molto motivato, sono sicuro che giocherà. Musah e Leao sono più in ritardo nella fase di recupero, vediamo se per la Supercoppa possiamo recuperarli o no. Ne avremo comunque undici”.