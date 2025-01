Fonseca: “Giuntoli intelligente. Si ripeterà anche alla Juventus”

Daniel Fonseca ha parlato del direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli: il procuratore ha elogiato il dirigente del club bianconero

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Daniel Fonseca ha parlato dei temi principali della sfida tra Napoli e Juventus. Ecco cosa ha detto: “Giuntoli è un dirigente intelligente, sempre un passo avanti. Ha vinto lo scudetto con il Napoli e sono certo che si ripeterà con la Juventus. Il Napoli è favorito, però può succedere di tutto. Antonio è bollente come da giocatore, siamo d’accordo per vederci presto: gli ho promesso che per una sera lo farò ridere come ai vecchi tempi».Vlahovic e Lukaku vanno a momenti: c’è il periodo in cui segna di più uno e quello in cui fa più gol l’altro. Sono forti: ma se valgono quelle cifre, io ai tempi del Napoli sarei dovuto costare 100 milioni di euro… Con il Var gli attaccanti hanno vita più semplice rispetto a 20/30 anni fa: infatti noi segnavamo 18, 20, 25 gol, mentre adesso i bomber arrivano a 40/50″.

Fonseca: “Kolo Muani stimolo per Vlahovic”

L'agente ha proseguito: "Nella Juve la concorrenza è la normalità e l'attaccante deve sfruttare le occasioni. Io ho giocato con Del Piero, Inzaghi, Trezeguet, Zidane… Kolo Muani sarà uno stimolo per la Juve e per Vlahovic, che i gol li ha sempre fatti e non si fermerà. Ho un debole per Yildiz: talento puro, gran classe, atteggiamenti giusti. La 10 della Juve è pesante, ma lui sembra vivere tutto con serenità. Yildiz ha dei numeri e deve provarci sempre: è il futuro. Ho fiducia anche in Koopmeiners: mi è sempre piaciuto, col tempo tornerà sui livelli di Bergamo".