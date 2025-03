Fiorentina-Juve, le formazioni ufficiali: ancora Kolo dal 1′

La Juventus affronta la Fiorentina nella ventinovesima giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus affronta la Fiorentina nella gara preserale della domenica. I bianconeri sono in un momento di crisi, e il match con i gigliati può rappresentare un crocevia fondamentale per la stagione della Vecchia Signora, con il futuro di Thiago Motta che è in bilico come non mai. I padroni di casa si schierano con il 3-5-2, con De Gea in porta, Pognracic, Comuzzo e Ranieri nel trio difensivo, e Dodo-Gosens sulle corsie esterne. Nella cerniera di centrocampo ci saranno Mandragora, Cataldi e l’ex Fagioli, con l’altro ex di giornata Kean e Gudmundsson a comporre il tandem d’attacco. La Juventus, invece si schiare con il consueto abito tattico: il 4-2-3-1. In porta confermato Di Gregorio, così come il pacchetto difensivo, con Weah e Kalulu sugli esterni, e Veiga-Kelly come difensori centrali. In mediana ci saranno Thuram e Locatelli, con McKennie qualche metro più avanti. Koopmeiners sarà della partita, così come Nico Gonzalez, a supporto dell’unica punta Kolo Muani, mentre Vlahovic e Conceicao partiranno dalla panchina.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA(3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Veiga, Kalulu, Kelly; Thuram, Locatelli; McKennie, Koopmeiners, Nico; Kolo Muani. All. Thiago Motta