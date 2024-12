Fiorentina, i convocati per la Juve: c’è l’ex Kean

Il sito ufficiale della Fiorentina ha pubblicato una nota sulla partita con la Juve, pubblicando la lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Fiorentina ha pubblicato una nota sulla partita con la Juve. Ecco l’elenco dei convocati per il match di domani: “La lista dei convocati viola per la partita contro la Juventus: 1) ADLI Yacine 2) BELTRÁN Lucas 3) CATALDI Danilo 4) COLPANI Andrea 5) COMUZZO Pietro 6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson 7) DE GEA QUINTANA David (P) 8) GOSENS Robin Everardus 9) GUDMUNDSSON Albert 10) IKONE Nanitamo Jonathan 11) KAYODE Michael Olabode 12) KEAN Bioty Moise 13) KOUAME Kouakou Christian Michael 14) MANDRAGORA Rolando 15) MARTINELLI Tommaso (P) 16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas 17) MORENO Matías Agustín 18) PARISI Fabiano 19) PONGRAČIĆ Marin 20) RANIERI Luca 21) RICHARDSON Michael Amir Junior 22) SOTTIL Riccardo 23) TERRACCIANO Pietro (P)”.

Le parole di Palladino

“Per noi è una partita importante ma lo è anche per i tifosi e per la società, per l’ambiente. Per i ragazzi perchè hanno davvero voglia di grande riscatto dopo due partite che non sono andate bene. Sappiamo che dovremo fare una grande prestazione contro una squadra difficile da affrontare. Motta? Lui ha fatto benissimo a Bologna e sta facendo molto bene alla Juventus. E’ un grande allenatore e avrà un grande futuro davanti. Io lo stimo molto sia come persona che come allenatore. Gli auguro il meglio ma dalla prossima partita gli auguro di fare risultato”.