Juve, le ultime verso la Fiorentina: Chiesa scalpita, Pogba out

Il numero 7 bianconero è sempre più in forma e cerca una maglia da titolare. A centrocampo ci sono diversi problemi, con l'ex Man United out

redazionejuvenews

Domenica alle 18 la Juventustornerà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Fiorentina. Dopo la vittoria di Salerno, i bianconeri vogliono trovare continuità e confermarsi in crescita. Massimiliano Allegrista pensando anche a un cambio di modulo. Nella partitella svolta durante l'allenamento di ieri si è visto un Federico Chiesa in grande spolvero, che scalpita per essere titolare. E con il grande Vlahovic visto contro la Salernitana, l'idea del doppio ex contro i viola comincia a prendere forma.

Per questo Allegri potrebbe optare per un 4-3-3 con i due ex Fiorentina insieme a Di Maria. Altrimenti, in caso di 3-5-2, potrebbe partire in panchina il Fideo. In difesa non è ancora pronto Bonucci. Il capitano bianconero ha svolto una prima parte in palestra per poi spostarsi sul campo per fare lavoro individuale. Oggi il difensore proverà a recuperare, ma senza correre rischi di ricadute.

A centrocampo la situazione non è affatto rosea. Ieri Pogba ha lavorato solamente in palestra e darà ancora una volta forfait. In dubbio Rabiot, per problemi muscolari. Oggi sarà la giornata decisiva per capirne le condizioni. Ci sarà invece Paredes, che ieri è tornato ad allenarsi assieme ai compagni di squadra e ha recuperato dal fastidio alla zampa d'oca.