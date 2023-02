Presidente ANM: “Le frasi di Santoriello? Questione da ridimensionare”

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere alcune frasi del pm Santoriello , della Procura di Torino. Il magistrato che ha indagato sulla Juventus si è professato tifoso del Napoli e antijuventino . Sulla questione è intervenuto, Giuseppe Santalucia , presidente dell' Associazione Nazionale Magistrati , ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole: " Santoriello è un collega di altissimo valore professionale , unanimemente riconosciuto. Nel video ha preso il sopravvento l'essere tifoso , un gergo che può animare la tifoseria. Posso capire che la sovrapposizione della figura del tifoso e del magistrato possa creare disorientamento e sorpresa, lo capisco, ma a freddo penso si possa convenire che un lessico del genere non abbia niente a che vedere e che non inquini con lo svolgimento della professione ".

Il presidente ha proseguito: "Santoriello è un pubblico ministero e non è ricusabile perché ha un ruolo di parte. Credo che non ci sia nessun tipo di interferenza con un'inchiesta che è un lavoro di squadra e non del singolo. La passione calcistica non compromette il lavoro di un intero pool. La vicenda giudiziaria è importante e la ritengo al riparo da ogni interferenza indebita". Sull'eventuale spostamento di sede: "Mi sembrerebbe eccessivo. Quando si parla di calcio si eccede, da non tifoso assisto e non comprendo ciò che anima i tifosi. Il linguaggio andrebbe sempre misurato e dovrebbe essere sobrio".