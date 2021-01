Ferrero: “La Juve non mi ha mai chiamato per Quagliarella”

TORINO – La Juventus scenderà in campo oggi contro la Sampdoria a Marassi, per la partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano. I bianconeri andranno a Marassi alla ricerca dei tre punti, per dare continuità ai risultati utili ottenuti dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, che ha interrotto una strisci che altrimenti durerebbe da inizio gennaio.

Mentre i bianconeri migliorato le loro prestazioni sul campo, al di fuori del rettangolo di gioco il Chief Officier della Juventus Fabio Paratici sta sondando il mercato alla ricerca di possibili occasioni, che potrebbero presentarsi da qui alla chiusura prevista per lunedì. Madama sarebbe stata alla ricerca di una punta in questo mercato invernale, pista che sembrerebbe abbandonata dopo le parole di Paratici e dello stesso Pirlo, per la mancanza di occasioni da sfruttare.

Una di queste occasioni poteva essere rappresentata dal ritorno in bianconero dell’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, avversario oggi della Juventus. Il giocatore è stato a più riprese accostato ai bianconeri, ed un suo possibile ritorno sotto la Mole era stato paventato anche durante il mercato estivo, senza che poi nulla si concludesse. A parlare del futuro del calciatore, in scadenza di contratto tra cinque mesi, ci ha pensato il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero: “Se c’è fiducia per il rinnovo di Quagliarella? Vediamo. Certo che c’è fiducia. Se la Juventus mi ha cercato? No. Non mi ha chiamato nessuno”. Poi la chiusura sul mercato in entrata della squadra blucerchiata, che non dovrebbe regalare particolari botti: “Se faremo qualcosa da qui alla fine? Se c’è da fare qualcosa. Vediamo. La squadra sta bene, se si potrà rafforzare e far felici i miei tifosi lo farò”

