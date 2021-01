Calciomercato Juventus, addio vicino: Paratici vuole un gioiello in cambio

TORINO – Lunedì alle 20 chiuderà ufficialmente questa sessione invernale di calciomercato. Il tempo stringe, ma la Juventus potrebbe ancora chiudere qualche operazione importante. Focus sull’attaccante, con Paratici che potrebbe tirare fuori dal cilindro una sorpresa improvvisa in extremis, ma ci sono anche altri affari interessanti in ballo. Uno di questi riguarda la possibile cessione di Rolando Mandragora al Torino. I granata stanno spingendo da giorni per il regista attualmente in forza all’Udinese e avrebbero già ottenuto il consenso del giocatore al trasferimento. Come sottolineato da Tuttosport, la Juve attende ancora una proposta ufficiale da parte di Cairo, ma non chiuderebbe affatto alla cessione. L’affare potrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso per 18 mesi con diritto o anche obbligo di riscatto. Occhio però, perché i bianconeri avrebbero adocchiato un gioiello granata che potrebbe rientrare nell’affare.

Corsia preferenziale

Come rivelato infatti da TuttoJuve.com, Paratici e soci avrebbero messo gli occhi sul giovane Wilfred Singo. L’esterno ivoriano classe 2000 è la vera grande rivelazione del Torino di questa stagione e la Juventus lo starebbe seguendo con estrema attenzione per il futuro. Ecco perché, secondo TuttoJuve, i bianconeri sarebbero ben disposti a cedere Mandragora ai cugini ma vorrebbero ottenere in cambio anche una sorta di corsia preferenziale per Singo. Un diritto di prelazione insomma per un giovane gioiello che pian piano si sta imponendo con la maglia granata e che potrebbe diventare in breve tempo un nome molto chiacchierato sul mercato. Arrivare in anticipo a mettere le mani su un prospetto del genere, soprattutto di questi tempi, potrebbe rivelarsi fondamentale nelle strategie future della Juventus. Ma non è ancora tutto per quanto riguarda il mercato bianconero: >>> Rivoluzione a centrocampo in arrivo: ci sono 9 nomi caldissimi per l’estate! <<<