Quagliarella risponde alle voci di addio: “Certi legami vanno oltre lusinghieri corteggiamenti”

TORINO- Il 2021 della Juventus è iniziato alla grande. Prima il successo per 4-1 sull’Udinese allo Stadium lo scorso 3 Gennaio, che ha così cancellato il passo falso con la Fiorentina, poi la vittoria di ieri sera a San Siro. I bianconeri, grazie alla doppietta di uno scatenato Federico Chiesa, e al gol di Weston McKennie, sono riusciti ad avere ragione del Milan per 3-1, interrompendo l’imbattibilità della squadra di Pioli, che durava da ben 10 mesi, e portandosi a soli 7 punti dalla vetta della classifica. Mentre la squadra si prepara ai prossimi impegni in calendario (Sassuolo, Genoa in Coppa Italia, Inter e Napoli in Supercoppa Italiana), la società lavora senza sosta sul mercato per rinforzare la rosa come richiesto a gran voce da mister Pirlo. Il primo obiettivo del club bianconero è quello di acquistare un vice-Morata, visto che lo spagnolo è apparso molto stanco in occasione delle ultime uscite stagionali. Tra i tanti nomi valutati ci sarebbe anche quello di Fabio Quagliarella, che porterebbe a un clamoroso ritorno all’ombra della Mole dopo quasi 7 anni.

Le ultime notizie parlano di una Sampdoria in attesa di una chiamata da parte della Juventus, che potrebbe però scontrarsi con la volontà dell’attaccante di chiudere la propria carriera nella Genova blucerchiata. Nel suo ultimo post su Instagram, il capitano doriano sembra infatti aver chiuso le porte ad un addio: “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. #ForzaSamp”.