Ferrara: "Thiago Motta mi ha sorpreso con le sue parole..."

Ciro Ferrara, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della posizione di Thiago Motta.

Ciro Ferrara, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sul momento complicato di Madama: “È un’annata difficile forse perché le speranze erano di avere un cammino diverso. Certe vittorie bisogna volerle fortemente. E’ poi necessario gestire le critiche. Da un punto di vista della comunicazione, storicamente la Juventus non è una società abituata a lottare per la qualificazione alla Champions, ma per lo scudetto. Bisogna far capire a tutto l’ambiente che c’è voglia di riprendere un ruolo importante e in quest’ottica mi ha sorpreso la dichiarazione che la vittoria non deve essere un’ossessione”.

Sulla Juve

“Il primo giorno in cui sono arrivato alla Juve, a me hanno detto: “Dobbiamo vincere”. E’ nel dna e nella storia della Juve. La società ha investito tanto sul mercato e la gente si aspetta qualcosa in più. I valori per restare in alto ci sono. Vlahovic deve migliorare nella gestione del pallone e nel giocare assieme alla squadra. È stato mandato via un allenatore vincente per prenderne uno che deve vincere giocando bene. A Thiago viene chiesto questo e non è proprio semplicissimo. Le aspettative create sono troppe”.