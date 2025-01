Ferrara: “Milan-Juventus? Il risultato rispecchia ciò che si è visto”

Ciro Ferrara è ritornato sulla semifinale di Supercoppa tra Milan e Juventus: per l'ex calciatore, il passaggio dei rossoneri sarebbe meritato

Intervistato a Tmw, Ciro Ferrara è ritornato sulla vittoria del Milan contro la Juventus in semifinale di Supercoppa italiana. Ecco le sue parole: “Parliamo della semifinale del Milan vinta contro la Juventus: un risultato che rispecchia quello che si è visto in campo. A volte il risultato non rispecchia quello che si vede sul campo ed è questa la parte più bella del calcio. La Juventus almeno per tutto il primo tempo e parte del secondo ha fatto bene. Il Milan ha avuto la forza di soffrire e rimanere in partita, andando a conquistarsi poi la finale. E quando ti conquisti una finale, lo fai con merito. Non perché qualcuno te la regala. Poi ovviamente in quella partita ci sono stati anche degli errori che hanno compromesso l’accesso alla finale da parte della Juve”.

Ferrara: “Inter-Milan accoppiamento che non mi sorprende”

L’ex calciatore ha proseguito: “L’accoppiamento in finale tra Inter e Milan non mi sorprende, questo è un torneo in cui ci sono due semifinali e in cui può succedere di tutto, così come può succedere tutto nella partita di stasera. Oggettivamente, per quella che è la storia degli ultimi anni, l’Inter è una squadra attrezzata, ma essendo una finale non si può mai essere certi della vittoria finale. Entrambe dovranno meritarsi questa coppa”.