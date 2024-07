Fedele: “La Juventus ha bisogno di un altro difensore…”

Enrico Fedele, ex dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Enrico Fedele, ex dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “L’Inter ha già fatto tutto da mesi, mi intriga l’Atalanta, perché sta prendendo esterni, ha preso Zaniolo, vuole prendere Brescianini, sta creando qualcosa d’interessante. La Juve sta facendo il cuore della squadra. In mezzo ha preso due giocatori forti, ma chi sarà l’alternativa a Vlahovic? E poi serve un altro difensore. Koopmeiners? Servirebbe alla Juve e credo che alla fine, se i soldi sono tanti, l’Atalanta cede. Tra Lazio e Roma invece…la Roma invece sta prendendo scommesse. Soulé è un ottimo giocatore, ma da solo…voglio sapere chi sarà il centravanti della Roma, anche perché tra poco inizia il campionato. A me piace molto quello che tratta il Milan, Fullkrug, che mi ricorda Riedle”.