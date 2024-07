Guidolin: “Morata è cambiato dai tempi della Juventus”

Francesco Guidolin ha parlato dell'attaccante spagnolo Alvaro Morata: per l'ex allenatore, la punta sarebbe mutata dai trascorsi alla Juve

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha parlato del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Nell’occasione, l’ex allenatore ha commentato anche l’arrivo dell’ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata. Ecco le sue parole: “All’Europeo ho visto un giocatore diverso da quello che avevamo conosciuto alla Juventus. Con lui e con gli altri giocatori che arriveranno dal mercato, perché la distanza dall’Inter non può essere colmata? Per me è fattibile. Non sarà semplice, ma nemmeno per l’Inter: più difficile ancora di vincere, è riuscire a confermarsi”.

Guidolin sulle prospettive del Milan

Inoltre, sul Milan e la lotta al campionato di Serie A ha aggiunto: “L’Inter ha vinto conquistando nettamente il primato. I rossoneri però sono arrivati secondi, davanti a tutto il resto della concorrenza, e nel corso della stagione hanno mostrato una buona qualità. Fonseca, che è una persona competente e capace, può ripartire da qui”.