Fedele: “Il Napoli ha più da perdere della Juventus”

Enrico Fedele ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Napoli e Juventus: per l'ex dirigente, gli azzurri avrebbero di più da perdere

Intervistato a Radio Marte, Enrico Fedele ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Napoli e Juventus. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha più da perdere, in questa gara, ma è una partita difficile contro una squadra che non ha mai perso però ha vinto poco. La Juve è sempre stata nell’elite del calcio europeo… La Juventus non è questa che vediamo oggi. I difensori bianconeri di oggi non sarebbero titolari in nessuna squadra di medio livello di 10-15 anni fa… quindi… Insomma è una squadra che non mi fa paura”.

Fedele: “La Juve non può aspirare al massimo al 4° posto”

L'ex dirigente ha aggiunto: "La sfida di sabato può tarpare le ali alla Juventus di Thiago Motta? Le ha già perse. E' una sfida che sa di ricordo, quella che vedremo al Maradona, più che di presente. Il mio Napoli-Juve del cuore è il 4-3 al Collana nel 1958, io ero allo stadio, con gol decisivo di Bertucco e con Lo Bello che arbitrò con centinaia di tifosi seduti a bordo campo. Per quanto riguarda la gara di sabato, può succedere di tutto, durante un campionato di calcio, ma va anche detto che la Juventus può aspirare al massimo al quarto posto".