Fagioli: “Un’emozione unica l’esordio con la maglia più bella che c’è”

Il post sui social del giovane centrocampista bianconero

redazionejuvenews

La Juventus risponde all'Intere scaccia in un solo colpo le critiche che erano arrivate dopo i passi falsi in casa del Napoli in campionato e del Porto in Champions League. All'"Allianz Stadium" di Torino, contro il Crotone, una doppietta nel primo tempo di Cristiano Ronaldo e il gol di Weston McKennie nella ripresa hanno consentito ai bianconeri di avere ragione dei calabresi con un secco 3-0, portando così a casa tre punti fondamentali per la classifica che ora vede i ragazzi di Pirlo al terzo posto, a meno otto dall'Inter capolista e a meno quattro dal Milan secondo.

Una bella serata per i campioni d'Italia in carica, che nonostante un inizio in sordina, sono riusciti a vendicare il mezzo passo falso di Crotone, quando un gol di Morata non bastò per portare a casa la vittoria. In una partita in cui è andato tutto per il verso giusto tante sono le note liete, a partire dall'esordio nella massima serie del giovane centrocampista Nicolò Fagioli, entrato a 20 minuti dalla fine al posto di uno stanco Rodrigo Bentancur. Il ragazzo, che già aveva giocato in prima squadra in Coppa Italia contro la SPAL, ha fatto vedere buone cose, giocando con la giusta personalità.

Anche Pirlo, in conferenza, ha speso parole importanti per lui: "E' entrato bene in campo, con la giusta personalità che serviva. Ha il calcio nella sua testa e al giorno d'oggi questa è una cosa davvero molto importante. Può giocare in più ruoli in mezzo al campo: ad esempio può fare molto bene il regista. Ha i giusti tempi di gioco e noi lavoreremo per farlo migliorare ancora di più. Non diamogli troppe responsabilità in questo momento però". Il ragazzo, dal canto suo, ha voluto celebrare l'esordio in Serie A con un post sui social: "22 febbraio. Emozione unica. Esordio in Serie A con la maglia più bella che c’è":