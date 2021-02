Calciomercato Juventus, addio CR7: arriva l’annuncio in diretta TV!

Clamorose indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Cristiano Ronaldo: ecco l'annuncio che sta facendo tremare i tifosi della Juventus

Non c'è solo il tormentone riguardante il rinnovo di contratto di Dybala ad infiammare l'ambiente bianconero in questo periodo. Da qualche tempo infatti un altro tema di calciomercato della Juventus sempre molto scottante è quello che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo . Il fenomeno portoghese andrà a scadenza con i bianconeri nel 2022. Sia per lui che per la Juve si avvicina dunque il tempo delle riflessioni e delle decisioni. Nelle scorse settimane si è vociferato molto di un possibile rinnovo anche per CR7 fino al 2023 , ipotesi che non è da scartare vista la condizione straripante dell'attaccante che sta trascinando ancora una volta i bianconeri. Ma nelle ultime ore sono arrivate altre voci che vanno decisamente controcorrente rispetto a questa opzione. Varie fonti, sia nazionali che internazionali, stanno infatti rilanciando la notizia secondo cui l'avventura di Ronaldo alla Juventus potrebbe finire addirittura tra pochi mesi . Tradotto: CR7 potrebbe dire addio alla Vecchia Signora già al termine di questa stagione. E c'è anche chi è andato ancora oltre, svelando alcune indiscrezioni che, se confermate, avrebbero veramente del clamoroso.

A dare ulteriori dettagli su questa vicenda è stato infatti il giornalista di "Libero" Fabio Santini, intervenuto in diretta a 7Gold. Ecco le sue parole: "CR7 ha comunicato a Jorge Mendes, il suo agente, la sua decisione di lasciare la Juve a fine stagione per cercare una nuova avventura. L'intenzione di Cristiano Ronaldo sarebbe quella di andare in Francia a giocare al PSG. Staremo a vedere cosa succederà". Una dichiarazione netta e molto pesante, che non lascia spazio ad interpretazioni. Certamente il PSG è uno di quei club da sempre molto interessati al fenomeno portoghese, anche se negli ultimi tempi in ambiente parigino si è parlato più di Leo Messi. Se veramente CR7 avesse deciso di cambiare aria, avrebbe comunque una lunga fila di pretendenti pronte a bussare alla sua porta e a quella della Juventus. Dalla MLS al Manchester United, in tanti sognano di poter accogliere tra le proprie fila il numero 7 più forte del mondo. Tutto dipenderà dalla sua volontà. Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più. Nel frattempo, occhio anche a quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro per quanto riguarda la mediana bianconera, che pare destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate.Nella lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<