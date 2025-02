Calciomercato Juventus, botto in attacco: Sky annuncia che...

Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della Juventus: ecco cosa potrebbe succedere in attacco

La Juventus si appresta a cambiare. L’impressione, infatti, è che a giugno ci saranno non pochi cambiamenti dopo un anno di rodaggio per tanti dei nuovi arrivati. Il discorso vale per tutti, compreso Thiago Motta. Anche il tecnico, infatti, rischia di salutare al verificarsi di determinate condizioni. Anzi, di una sola determinata condizione. Ossia: la mancata qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League. È questo l’obiettivo che il club chiede all’allenatore di centrare. Senza questo, sarà addio. Ma usciamo per un attimo dal campo delle ipotesi e concentriamoci su coloro per cui l’addio non è un’opinione ma una certezza.

Sky – Calciomercato Juventus: che nome per l’attacco!

Chi andrà via sicuramente è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è entrato in totale rottura con l’ambiente juventino ma le parti hanno convenuto, siglando un patto di grande impegno da qui alla fine, di rimandare la cessione all’estate prossima. Solo rimandata, appunto. Difficilmente, si tornerà sui propri passi. È per questo motivo che la Juve è alla ricerca di una punta a cui affidare la maglia da titolare. C’è Kolo Muani, vero, che benissimo ha impattato sul nostro campionato, ma non è detto che il Paris Saint Germain apra alla cessione definitiva. O comunque, non a cifre banali. E allora, ci si guarda intorno.

Il nome preferito sembra essere diventato quello di Victor Osimhen, il mattatore dello scudetto del Napoli che sta tornando dal prestito al Galatasaray. Poi c’è Joshua Zirkzee che Thiago Motta conosce non bene, benissimo, e che pure grandi cose ha fatto in Serie A. Ma c’è anche un altro profilo da tenere d’occhio ed è Sky Sport a ricordarcelo: Jonathan David, rimane un nome attuale tanto per la Juve quanto per l’Inter. Il giocatore, qualche settimana fa, aveva fatto sapere di non volersi trasferire a gennaio. Ma a giugno sarà tutt’altra cosa. La Juve monitora e valuta. In tutto questo, sempre parlando di calciomercato, occhi bene aperti: la Juventus starebbe facendo una valutazione su un giocatore da rubare al Napoli <<<