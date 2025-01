Fabregas: "Una trattativa della Juve ci ha complicato i piani..."

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di una trattativa di calciomercato.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha detto la sua sulla Juve, parlando di un’operazione dei bianconeri, probabilmente quella per Alberto Costa, che avrebbe rallentato la trattiva del lariani per Fresneda. Ecco le sue parole in conferenza: “Si parla troppo di mercato, qualcuno arriverà ma ora voglio essere concentrato solo sulla partita. Fresneda è stato vicino, ma un’operazione della Juve che coinvolge anche lo Sporting Lisbona ha complicato la trattativa”.

Sul Como

“Nico Paz? E’ stato fortunato, l’intervento di Gigot è stato molto duro infatti gli ha mandato anche un messaggio di scuse, la caviglia era molto gonfia ma credo che domani sarà dei nostri. Mi ha detto che vuole esserci, stringendo i denti si può anche giocare col dolore ma valuteremo dopo la rifinitura. Il Milan con Conceicao ha cambiato mentalità, è una grande squadra, ci aggrediranno cercando di verticalizzare ma noi ce la giocheremo. Moreno ha avuto un problema al flessore e rientrerà con l’Atalanta, Perrone si è allenato e sarà convocato. Gli manca un po’ di ritmo, magari gli concederò 15 minuti. Sergi Roberto invece non ci sarà, spero di averlo con l’Atalanta. Ho molto rispetto degli arbitri, so quanto è difficile il loro lavoro. Io ho la mia opinione ma nessuno mi ha chiesto niente e preferisco non polemizzare. In campo alcuni si comportano in un modo, altri in un altro. Ne prendiamo atto e andiamo avanti. Il calcio sta cambiando, forse in Inghilterra si lascia correre un po’ di più ma sta cambiando anche lì”.