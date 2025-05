Fabiani: "Lazio-Juve? Non vedo differenze. Su Tudor..."

Angelo Fabiani, dirigente della Lazio, ha detto la sua sulla Juventus, in vista dello scontro diretto di sabato sera.

Angelo Fabiani, dirigente della Lazio, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a La Stampa: “Chi ha più da perdere? Non vedo differenze. Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee e, le idee, danno sostanza e forma a tutto. Il quarto posto è una corsa a più facce: se loro devono conquistarlo, noi lo vogliamo prendere”.

Su Tudor

"Tudor in corsa fa la differenza: il suo impatto fu più che positivo con la squadra e l'ambiente. L'addio? Si è detto e scritto tanto, troppo: ho letto di screzi tra l'allenatore e la società, niente di vero. Fu Igor a decidere di andare via e, noi, di continuare sulla nostra strada che prevede un orizzonte temporale di tre anni per dare un senso al nuovo progetto. Screzio con Guendouzi? Non mi risulta. E, comunque, prima di scegliere il dopo Sarri ci siamo confrontati, ad ogni livello".