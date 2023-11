Fabian Ruiz: “Juventus-Inter sarà un match equilibrato”

La forma dell’ Inter contro la solidità della Juve. Prevedo un grandissimo equilibrio , sono due squadre che incassano pochi gol, in campionato vincono quasi tutto e l’Inter anche in Champions, sarà una grande sfida che sarà decisa da una giocata. Di chi però non lo so.

La Nazionale? L'Italia ha in mano il proprio destino e sinceramente penso che ce la farà. Sta soffrendo, è vero, l’eliminazione dal Mondiale è stato un colpo duro, però aveva vinto l’Europeo e sono certo che sarà in Germania a difendere il titolo. All’Italia auguro il meglio perché nutro un affetto particolare per il vostro Paese, per come mi ha accolto e trattato".