Verso il Derby d’Italia: filtra ottimismo per Miretti. Locatelli ha ancora dolore

Manco poco più di una settimana allo scontro diretto per il vertice tra Juve e Inter. Max Allegri ha diversi problemi di formazione visto l'emergenza a centrocampo che ha colpito la sua squadra.

Allegri fa la conta

Fabio Miretti giovedì ha lasciato la Nazionale Under 21 a causa della lombalgia che lo aveva colpito già nel riscaldamento di Juve-Cagliari. Il centrocampista bianconera ha già iniziato il ciclo di terapie alla Continassa e in vista dell’Inter, sottolinea La Stampa, filtra ottimismo. Più complicata la situazione legata a Manuel Locatelli, il dolore dopo la rottura della decima costola è ancora molto intenso. Questo venerdì, è previsto l'ultimo allenamento della settimana, mentre la ripresa dei lavori è fissata per martedì: ci saranno sia Alex Sandro sia Timothy Weah, più indietro Danilo.