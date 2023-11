Fabian Ruiz alla Juve? Lo spagnolo: “Al PSG sto benissimo, amo Napoli”

Sull'addio al Napoli ha aggiunto: "Pentito? No, no, al contrario: sono contento per tutti. Per me, che a Parigi ho conquistato il mio primo titolo in carriera, e per Napoli, la città, la squadra, i miei ex compagni. Sono legatissimo a quell’ambiente, si sono meritati il titolo per come vivono il calcio, in maniera incredibile, assoluta. Diciamo che finalmente hanno portato a termine un lavoro iniziato anni prima. È chiaro che mi avrebbe fatto piacere vincerlo prima da protagonista, lì con loro, ma nessun pentimento, solo felicità".