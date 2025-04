Nuovo direttore sportivo Milan, accordo verbale con l’ex Juve Paratici

L'ex Juve Paratici ha trovato un accordo verbale con il Milan: potrebbe essere lui il nuovo direttore sportivo rossonero

Il Milan è da mesi alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoneri hanno trovato un accordo verbale con l’ex Juve Fabio Paratici. Intervenuto prima del derby della Madonnina in Coppa Italia contro l’Inter l’ad del Milan Furlani ha detto: “Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, il nostro obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando per ottenere dei risultati migliori. Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno. Paratici? Non commento ruoli o soggetti. Non abbiamo avuto nelle ultime due stagioni un Direttore Sportivo tradizionale, abbiamo diviso questo lavoro tra varie persone. Adesso stiamo valutando di prendere una persona più solida anche se il gruppo di lavoro rimarrà“.

Paratici-Milan, le parole di Marotta

Il presidente dell’Inter ed ex Juve Beppe Marotta ha poi aggiunto: “Che effetto mi farebbe vedere Paratici al Milan? Nessunissimo effetto, non so cosa faranno al Milan, non sono situazioni che mi riguardano quindi decideranno loro al meglio”. Sulla possibilità di vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League il presidente nerazzurro ha poi aggiunto: “Io non parlo di Triplete, l’obiettivo primo era essere presente in tutti questi obiettivi a questo punto. Siamo contenti di recitare da protagonisti”. Nel frattempo arriva una notizia di calciomercato: Pedullà sgancia la bomba <<<