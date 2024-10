Ex Juve, Szczesny: “Barcellona? Non sarei tornato per altri club”

Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, ha spiegato le ragioni del suo ritorno al calcio giocato e quella di firmare per il Barcellona

Intervistato per Il Mundo Deportivo, Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, ha parlato delle ragioni che lo hanno spinto a far dietrofront sulla decisione di ritirarsi e firmare per il Barcellona. Ecco le sue parole: “È una storia molto strana per me, perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che il Barça avrebbe detto di no a chiunque. Ma quando ho ricevuto la chiamata del Barça, quando è diventata reale, la sensazione è stata diversa. Ho guardato mia moglie, sperando che mi dicesse semplicemente “non farlo”. Ma non posso dire di no al Barcellona. La storia del club e il privilegio che provo indossando la maglia sono ciò che mi ha fatto cambiare la mia decisione e niente di più. E non credo che l’avrei fatto per nessun altro club. Probabilmente è stato il destino”.

Szczesny: “Lewandowski mi ha chiamato per primo”

Il portiere ha proseguito: “Lewandowski è stato lui il primo a chiamarmi e a dirmi: “Senti, se hai la possibilità, torneresti dal ritiro? Ho parlato con lui per un po’ e non siamo arrivati a nulla. Direi che mia moglie è stata la più influente, ma non posso dire che sia stata una sola persona”. Quando Deco e l’allenatore mi hanno chiamato, ero già deciso al 99%. Quindi mi hanno chiamato solo per congratularsi con me e per spiegarmi la sua visione del calcio”.