Ex Juve, Reja: “Esplosione Kean? Alla Fiorentina meno pressioni”

Intervistato per Radio Firenze Viola, Edy Reja ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, trasferitosi in viola dalla Juventus nell’ultima estate. Su di lui, l’allenatore ha detto: “Se fai una prestazione di quel tipo vuol dire che ci sono grandi qualità. Kean è stata una lieta sorpresa. Gli serviva una piazza come Firenze? Penso di sì, perché magari ci sono meno pressioni rispetto a Torino. Ad ogni modo lui quanto trova il rettangolo di gioco, trova anche stimoli. Sarà una bella partita tra due squadre che giocano bene a calcio”.

Reja: “Atalanta non fuori dalla lotta Scudetto”

Inoltre, sulla corsa alla prossima Champions League che, più di Juventus e Fiorentina, vede ben messa l'Atalanta, il tecnico ha aggiunto: "L'Atalanta è forte, non è fuori dalla lotta scudetto: la rosa ha ambizioni di vertice. I viola si sono inseriti nell'élite del calcio italiano e sta facendo cose straordinarie. Palladino? Quando si cambia ci vuole un po' di tempo per imporre la propria filosofia. Lui ci ha messo un po' di tempo ma ora sta dimostrando di saperci fare. Avevo stima di lui fin dai tempi del Monza. Firenze gli ha dato stabilità e sicurezza".