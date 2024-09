Ex Juve, Rabiot rifiuta un’altra offerta: e ora?

Il futuro dell'ex Juve Adrien Rabiot resta appeso a un filo: il francese è ancora svincolato e continua a rifiutare offerte

L’epoca dei grandi colpi a parametro zero sembra essere finita. I club in giro per il mondo non vogliono più sottostare al volere di agenti e procuratori e per questi tanti grandi nomi sono rimasti svincolati. Tra questi c’è Adrien Rabiot, che dopo non aver rinnovato con la Juve non è ancora riuscito a trovare un nuova squadra.

Rabiot ancora svincolato: dove andrà l’ex Juve?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista francese avrebbe rifiutato una proposta del Galatasaray. L’ex Juve spera infatti ancora in una proposta da una delle grandi squadre nei top 5 campionati europei, ma per il momento non ne sono arrivate. Pur senza costo del cartellino, infatti, le pretese economiche del giocatore sono molto alte e per questo nessuno si è detto interessato.