Deschamps su Rabiot: “Ora deve scegliere la squadra”

Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, ha detto la sua su Rabiot, ex centrocampista della Juventus.

Didier Deschamps, CT della Francia, ha detto la sua su Rabiot, ex calciatore della Juve: “È uscita presto ma non ho visto le partite perché non l’abbiamo affrontata. Lo farò ora. Resta una grande nazionale, che ha incontrato qualche difficoltà; ne ho parlato con Spalletti, mi sarebbe piaciuto giocare a Torino invece che a Milano. L’esclusione di Benjamin Pavard non è nulla di definitivo: nel suo club, l’Inter, c’è concorrenza. per lui e Coman non ho fatto un discorso legato al loro livello nell’Europeo. Adrien Rabiot ha ancora un po’ di tempo per trovare squadra, ha delle richieste e deve fare una scelta. Spero che ci sia per le prossime partite, non ho una posizione radicale. La Nations League deve essere utilizzata per valutare tutti in vista dell’obiettivo numero 1, che sarà la qualificazione al Mondiale”.