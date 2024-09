Conterio: “Lo sprofondo di Kean alla Juventus è inspiegabile”

Marco Conterio ha parlato dell'ultima parte di esperienza di Moise Kean alla Juve: il giornalista non si spiegherebbe quel tipo di rendimento

Nel suo editoriale su Tmw, Marco Conterio ha parlato di Moise Kean, attaccante della Fiorentina acquistato nell’ultimo calciomercato dalla Juventus. L’attaccante italiano avrebbe avuto subito un buon impatto con la realtà viola dopo che, l’ultima stagione bianconera aveva lasciato più ombre che luci. Ecco le parole del giornalista su Kean: “Zero gol. Basta questo, potremmo fermarci qui per dipingere l’ultima disastrosa stagione di Moise Kean. Che è stato uno dei più clamorosi flop di mercato dell’era recente del calcio italiano, nel suo ritorno alla Juventus. E i motivi di quello sprofondo, dopo il rientro in bianconero, sono tuttora misteriosi. Il gioco di Allegri? Problemi di motivazioni? Poca sintonia? Zero gol. Due annullati. E zero gol fatti”.

Conterio: “Alla Fiorentina Kean è già certezza”

Il giornalista ha proseguito: “Una stagione da tregenda per un attaccante che anche sporchi, anche brutti, anche di rapina, avrebbe dovuto. Voluto. Sperato. Invece no. Invece sprofondo totale, nonostante le strade si fossero ritrovate per provare a dare a Massimiliano Allegri e alla Juventus un’alternativa cresciuta in casa (anche buona per le liste). E invece la Fiorentina ha fatto una scommessa che si è già trasformata in una certezza”.