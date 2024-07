Pellissier su Kean: “Può diventare il Vlahovic della Fiorentina”

Sergio Pellissier, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Moise Kean e Dusan Vlahovic.

Sergio Pellissier, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Penso potrà far bene, perché lì potrebbe diventare il giocatore più importante dell’attacco. E lui ha bisogno di giocare, di sentirsi il calciatore centrale di una squadra. Uno dei più importanti quanto meno. Mentre nella Juventus non era così. Di qualità, tecniche e fisiche, ne ha tante. Può diventare il nuovo Vlahovic per la Fiorentina”. Di seguito le parole di Kean: “È una situazione veramente bella, non vedo l’ora di cominciare domani gli allenamenti. Ho visto già i miei primi compagni di squadra, non tutti. Non vedo l’ora di iniziare con questi nuovi colori”.