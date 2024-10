Juve, da Barzagli e Chiellini a Dybala: a tutto Douglas Costa - JuveNews.eu

L'ex Juve Douglas Costa ha stilato la sua personalissima top11 dei calciatori con cui ha avuto modo di giocare insieme

Intervistato da Sportweek l’ex Juve Douglas Costa ha stilato la sua personalissima top11 dei calciatori con cui ha avuto modo di giocare insieme. Ogni scelta è stata poi motivata dal brasiliano: presenti ben sei giocatori della Vecchia Signora.

Ex Juve, 6 bianconeri nella top 11 di Douglas Costa: le motivazioni

BARZAGLI – «Il grande vecchio, come lo chiamavo per prenderlo in giro. In realtà era pure velocissimo per essere un centrale».

CHIELLINI – «Amo dribbling e uno contro uno, ma in allenamento buttavo la palla in avanti e la rincorrevo per evitare i contrasti di Giorgio… Marcatore super».

ALEX SANDRO – «Una volta, mentre eravamo in Australia con il Brasile, confessai ad Alex che lo avrei raggiunto in Italia perché mi voleva l’Inter. ‘No, devi venire alla Juve’. E un minuto dopo mi fece chiamare da Paratici».

VIDAL – «Una macchina: in campo poteva correre due settimane senza fermarsi. Ragazzo solare, quante risate».

RONALDO – «Ricordo la sconfitta a Madrid contro l’Atletico. Mi sentivo fuori dalla Champions dopo il 2-0 dell’andata e lui mi rincuorò: ‘Tranquillo, al ritorno segno 3 gol’. Lo ha fatto per davvero!».

DYBALA – «La mia Joya, compagno e giocatore super. Lo ammetto: io ho un bel sinistro, ma quello di Paulo è migliore».