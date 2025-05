Huijsen rimpianto Juve, Pinto: “Prenderlo è come prendere un biglietto vincente”

Le parole del direttore sportivo del Bournemouth Tiago Pinto sull'ex difensore della Juve Dean Huijsen: "In 2 anni sarà il migliore al mondo"

Intervistato da gianlucadimarzio.com il direttore sportivo del Bournemouth Tiago Pinto ha parlato dell’ex Juve Huijsen: “Quando Huijsen è arrivato a Roma, due giorni dopo i suoi compagni mi chiedevano dove lo avessi trovato uno così. Per me oggi è uno dei cinque migliori difensori centrali del mondo e in due anni sarà il migliore. Prendere Huijsen è come prendere un biglietto della lotteria sapendo che è già vincente. Dean anche per “colpa” della sua famiglia è cresciuto per essere il numero 1: ha una mentalità pazzesca, una fiducia in se stesso pazzesca, è un ragazzo molto intelligente, parla cinque lingue e ha un supporto incredibile da parte della sua famiglia. Non può andare male”.

Bournemouth, le parole di Tiago Pinto

Sulla squadra inglese ha aggiunto: “Qui a Bournemouth ho ritrovato una cosa che per me è sempre stata molto importante in carriera che è la strategia. Nel calcio non si vince con le emozioni. Io sono nato in Portogallo, amo l’Italia ma ho una mentalità un po’ tedesca. Devo avere una strategia e pianificare senza dover cambiare per i risultati”. Nel frattempo arrivano novità su Osimhen: “Doppio annuncio, vi dico che…”<<<